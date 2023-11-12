وجه النائب فهد بن جامع سؤالين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغـــــال العامـــة بالوكالـة د. جاسم الاستاد، جاء كما يلي:



بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من قرارات الاستعانة بمستشارين من خارج الجهات التابعة لكم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مدعما بالمستندات:



1 - الأسماء والمؤهلات العلمية والمكافآت الممنوحة لكل من السادة المستشارين المكلفين من السيد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لكل جهة على حدة.



2 - هل كلف المذكورون أعلاه بأي لجان في الجهات التابعين لها؟ وهل يصرف لهم بدل لجان؟



3 - هل يطبق نظام الحضور والانصراف على المذكورين؟



4 - هل كلف المذكورون حسب الخبرات والمؤهلات؟



5 - هل أي من المستشارين المذكورين مكلف في أكثر من جهة؟



6 - هل أي من المستشارين المذكورين يعمل لدى جهة حكومية؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله، جاء كما يلي: ذكرت مواقع صحافية ووسائل التواصل الاجتماعي تعرض وزارة المالية لهجمة إلكترونية يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 وأصابت أحد أنظمة الوزارة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات المؤيدة لها:



1 - ما تفاصيل الاختراق والأضرار التي حدثت لأنظمة وزارة المالية والآثار التي ترتبت على الاختراق؟



2 - ما الخسائر التي كلفها هذا الاختراق لأجهزة وزارة المالية؟



3 - هل يوجد لدى الوزارة عقود أو ما شابه مع شركات محلية أو عالمية للتصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية وحماية الأنظمة؟



4 - هل فقدت وزارة المالية بيانات ومعلومات من الأنظمة جراء الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها؟



5 - ما دور كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في التصدي لهذه الهجمات؟ وهل يوجد تعاون مع الجهتين لحل هذه المشكلة؟



6 - هل صرفت الوزارة أي مبالغ سواء للمخترقين أو الشركات المحلية أو العالمية مثل (Google) وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال؟



7 - متى حدثت الهجمة؟ ومتى بدأت ومتى انتهت؟ ومتى تم اكتشافها؟



8 - ما الجهة المنفذة للعملية؟ وهل هي جهة واحدة أو أكثر؟ وهل هناك دعم لهم من حكومات دول معينة؟



9 - ما الأضرار المترتبة على الهجمة سواء مالية أو غيرها؟



10 - ما نوع المعلومات والبيانات المسربة وتصنيفها وفق لائحة تصنيف البيانات؟



11 - ما هدف الجهة المنفذة؟ وهل انتهت الهجمة وصولا إلى برنامج الفدية أي هل دفعت أي مبالغ مالية؟



12 - ما الأسباب التي دعت الجهة المهاجمة إلى استهداف وزارة المالية؟



13 - ما الأسباب التي أدت إلى نجاح الهجمة؟



14 - ما أسباب فشل التصدي للهجمة؟ فهل السبب قصور في الأنظمة أو الكفاءات؟ وهل تمت معالجة المشكلة؟ وكيف تمت معالجتها؟



15 - هل تعافيتم من الهجمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات المتخذة للتعافي من الهجمة؟ وما نسبة التعافي؟ وهل دفع مبلغ مالي لإجراءات التعافي؟ وإن كان التعافي غير مكتمل، فما أسباب عدم اكتماله؟



16 - ما خطة الوزارة المستقبلية لتفادي هذا النوع من المشاكل؟



17 - هل تمت مشاركة التجربة وأسباب الاختراق مع الجهات الحكومية لتقليل احتمالية تكرار هذه الهجمة؟