كشف مستشفى السيف، أكبر الصروح الطبية في الكويت، عن استقدامه عددا من الممرضات من لبنان لتلبية حاجة المستشفى.



وقال مستشفى السيف إن الممرضات اللواتي تم التعاقد معهن يعملن في اختصاصات طبية متعددة ويقدمن قيمة مضافة لخدمات مستشفى السيف كونهن يتحدثن اللغة العربية، وهذا ما يسهل بشكل كبير من التواصل مع المرضى.



وأكد المستشفى أن الكوادر التمريضية الجديدة على درجة عالية من الكفاءة وتستوفي بشكل كامل الشروط الفنية والقانونية المعمول بها، والهدف الرئيسي لإدارة مستشفى السيف هو تقديم خدمة ممتازة لمراجعيها وللمرضى، موضحا أن الهدف من استقدام هذه الدفعة من الممرضات وإضافة لكل ما تقدم هو الحفاظ على استقرار الكوادر التمريضية العاملة لديها، وبالتالي الحفاظ على سلامة المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.



ولفت «السيف» إلى أن استقدام هذه الكوادر التمريضية يهدف أيضا الى تعويض النقص بين الممرضات ويسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمرضى خاصة في بداية فصل الشتاء، حيث تزيد نسبة الإصابة بالأمراض ويرتفع معها نسبة إشغال الأسرّة.



وقال رئيس الهيئة الطبية في مستشفى السيف د.محمود دشتي: نسعى دائما إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير الإدارة الصحية، وهدفنا دائما الارتقاء بالخدمات الصحية كونها من المؤشرات المهمة على جودة الرعاية الصحية.



وتابع دشتي: هدفنا دائما تلبية احتياجات المرضى والمراجعين على أكمل وجه، وهو ما يؤدي الى تعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمستفيدين منها، ويؤدي إلى تطوير البعد الإنساني للرعاية الصحية. وعندما يتطور البعد الإنساني للرعاية الصحية فإنه يكون له مردود على الناحية النفسية للمريض وعلى تقدم العلاج. وفي هذا الإطار يأتي استقطابنا للكوادر التمريضية الجديدة من لبنان.



وختم قائلا: يجب ألا نكتفي فقط بالتوسع في المستشفيات وإنما بغرس مفاهيم السلوكيات المعززة للصحة في حياتنا، ويجب على المسؤول عن الرعاية الصحية تطوير الأداء الفني والمهني والعمل بروح الفريق الواحد، وهذا ما نعمل عليه دائما في مستشفى السيف.