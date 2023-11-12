مفرح الشمري



غادر صباح امس المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري في رحلة علاج، حيث اتجه إلى أحد المستشفيات المتخصصة بآلام القلب في الجمهورية الفرنسية.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء»، تمنى المسري أن تكون رحلة علاج ناجحة، شاكرا كل من تواصل بالسؤال عنه، سائلا المولى عز وجل أن يرجع سالما غانما من هذه الرحلة العلاجية.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للمستشار بوزارة الإعلام محمد المسري، وأن تتكلل رحلته العلاجية في فرنسا بالنجاح ليعود الى وطنه لمواصلة مسيرته الإعلامية التي حفلت بالعديد من النجاحات والإنجازات لشاشة تلفزيون الكويت.



«ما تشوف شر بوعزيز».