وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري نص على ما يلي: هناك شكاوى عديدة بخصوص تعطل موقع ديوان الخدمة المدنية عدة مرات وإيقافه من التطبيق (الأبليكيشن) الخاص به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما أسباب التعطل المتكرر للموقع؟ مع تزويدي بكل الإجراءات التي اتخذت لحل هذه المشاكل المتكررة من «الديوان».



2 ـ هل توجد أنظمة حماية للسيرفرات الخاصة بالموقع والبرنامج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها.



3 ـ كم عدد المخاطبات التي تلقاها «الديوان» بالأعطال والشكاوى التي وردت إليه؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع المخاطبات.