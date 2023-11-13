

بداح العنزي



وافقت البلدية على طلــــب الهـــيئة العامة للغذاء والتغذية بالســــماح بترخيص محلين لكل نشاط من المســـموح بهما في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس ان الرأي الفني تضمن التالي:



أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل البند رقم (2) من قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ت29/555/20/2004) المتخذ بتاريخ (21/11/2004) ليكون التعديل وفقا لما يلي:



«ترخيص محلين بحد أقصى لكل نشاط من الأنشطة المسموح بها باستثناء السوق المركزي يظل محل واحد فقط».



ثانيا: تعديل مسميات بعض الانشطة الواردة بقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ت29/555/20/2004) المتخذ بتاريخ (21/11/2004) لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة والصناعة لتصبح بعد التعديل عند (18) نشاطا فقط لا غير، كالتالي:



٭ بيع أجبان وألبان - أجبان وألبان ومخللات.



٭ بيع بذور وشتل - بيع الحبوب والبذور.



٭ أدوات بيطرية مبدئية - ادوات ولوازم بيطرية.



٭ بيع طيور زينة - الطيور واسماك الزينة.



٭ مطبخ للولائم الشعبية - التجهيزات الغذائية.



٭ بيــــع خضار - خضار وفواكه.



٭ مجرشة اعلاف - انتاج الاعلاف الحيوانية.



٭ مخـــبز إيــــراني - مخبز تنور.



٭ سدو - انشاء السدو.



٭ باجة - مأكولات شعبية.



٭ بيع اعلاف - الاعلاف.



٭ أدوات اعلاف - الاعلاف.



٭ بيع التمور - التمور.



٭ عيادة بيطرية - لا يوجد تعديل.



٭ سوق مركزي - لا يوجد تعديل.



٭ ملحمة - لا يوجد تعديل.



٭ دواجن - لا يوجد تعديل.



٭ مسمكة - لا يوجد تعديل.



ثالثا: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.