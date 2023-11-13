الموافقة على وقف انتقال كلية العمارة إلى الحرم الشمالي لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية



آلاء خليفة



ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي اجتماع مجلس الجامعة رقم 5/2023 في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية ـ الدور العاشر (مبنى الإدارة الجامعية)، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة بالحضور في الاجتماع المنعقد لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال.



وفي تصريح عقب الاجتماع، ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري أن مجلس الجامعة قد صدق على محضر الاجتماع رقم 4/2023 الذي عقد في 27/7/2023، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 4/2023 والتصديق على قرار مجلس الجامعة بالتمرير بتاريخ 31/8/2023 في شأن مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2025.



وذكر د.الظفيري أن مجلس الجامعة اطلع على كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي (رئيس مجلس الجامعات الحكومية) في شأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وتحديد اختصاصات مجلس جامعة الكويت في هذا الشأن، منوها بعدم إصدار لوائح وقرارات ذات طابع مالي إلا بعد العرض على وزارة المالية وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 865 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21/8/2023.



وأشار د.الظفيري بالموافقة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل تعديل بند 27 من سياسة القبول والتحويل للعام الجامعي 2023/2024 والذي وافق عليها مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 1/2023 في 12/4/2023 في البند الخاص بقبول الموظفين الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت، وذلك في ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 10 لسنة 2023 بالموافقة على جمع الموظف بين العمل والدراسة عقب التعيين على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية وفقا لبعض الشروط.



كما وافق المجلس على اقتراح الأمانة العامة لإدارة الأمن والسلامة بشأن إنشاء لائحة إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة التحكم في الدخول والخروج وتفعيل البطاقات الذكية لجميع مرافق جامعة الكويت.



ووافق مجلس الجامعة على عرض للائحة الغش والإخلال باختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت.



كما وافق المجلس على اقتراح كلية العلوم الحياتية بشأن العبء التدريسي الإضافي لأعضاء الهيئة الأكاديمية للكلية، وتوصية لجنة الشؤون العلمية.



وأشار د.الظفيري إلى موافقة المجلس على اقتراح كلية التربية بشأن إنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم»، وتوصية لجنة الشؤون العلمية.



وذكر د.الظفيري أن مجلس الجامعة قد وافق على طلب التعليم العالي تجديد انتداب بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي لمدة عام:



٭ د.حمود فهد عبدالله القشعان ـ العلوم الاجتماعية ـ رئيسا للمكتب الثقافي في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من 1/10/2023.



٭ د.خالد عبدالعزيز المحارب ـ التربية ـ ملحقا ثقافيا في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية اعتبارا من 1/10/2023.



٭ د.محمد عبداللطيف يوسف الجارالله ـ الحقوق ـ ملحقا ثقافيا في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية اعتبارا من 1/10/2023.



وأضاف د.الظفيري انه تمت الموافقة على مقترح وقف انتقال كلية العمارة إلى الحرم الشمالي لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، والإبقاء في موقعها الحالي بحرم العديلية بالتنسيق مع جامعة عبدالله السالم لحين الانتهاء من مباني الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



كما وافق مجلس الجامعة على طلب اعتماد التوصية للبند رقم 3 من ثالثا للجنة العليا لمتابعة انتقال جامعة الكويت لمدينة صباح السالم الجامعية في اجتماعها 2/2023 بتاريخ 28/8/2023 في شأن التعديل على خطة انتقال كلية الحقوق وكلية العلوم الاجتماعية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية للعام الجامعي القادم 2024-2025.



وأشار د.الظفيري إلى موافقة المجلس على اقتراح تعديل البند ثالثا من المادة 9 ـ مكافأة المراجعة من اللائحة المالية للجنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت.



وموافقة المجلس على اقتراح تعديل البند 2 في كل من المادتين 68 مكافأة الأبحاث الممولة، و69 مكافأة الأبحاث غير الممولة من الباب الرابع عشر في شأن إضافة الباحثين المشاركين من خارج الكويت.



ووافق المجلس على اقتراح تعديل لائحة تنظيم حقوق الفكرية الملكية وبراءات الاختراع، ورأي إدارة الشؤون المالية وكلية الحقوق في هذا الشأن. كما وافق مجلس الجامعة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بتعديل التقويم الجامعي لكلية الحقوق للعام الجامعي 2023/2024.



وقد وافق المجلس على تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم كل في الوظيفة الموضحة أمام اسمه حيث تمت الموافقة على ترقية 9 عضو هيئة تدريس.



ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية



1 ـ د.أحمد عبدالله المخيال ـ الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث ـ أستاذ.



2 ـ د.ريم سعود الرديني ـ الآداب التاريخ والآثار ـ أستاذ مشارك.



3 ـ د.مساعد جابر العنزي ـ الآداب التاريخ والآثار ـ أستاذ مشارك.



4 ـ د.شملان داود القناعي ـ الآداب اللغة الإنجليزية وآدابها ـ أستاذ مشارك.



5 ـ د.نـــواف محمـــد العبدالجادر- العلوم الإدارية الإدارة والتسويق ـ أستاذ مشارك.



ترقيات الكليات العملية



1 ـ د.عبدالسلام مويحات ـ الطب علم وظائف الأعضاء ـ أستاذ.



2 ـ د.ندى محمد مدى ـ الطب علم الجراثيم ـ أستاذ مشارك.



3 ـ د.محمد عبد الحسين إبراهيم ـ الطب طب الأطفال ـ أستاذ مشارك.



4 ـ د.عبدالله عوض الهندال ـ العلوم الكيمياء ـ أستاذ مشارك.