وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن الاستفسار عن التعيينات التي جرت لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء نيابة) بوزارة العدل في بداية شهر نوفمبر 2023، وآلية الموافقة على بعض الأشخاص واستبعاد باقي المتقدمين.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ مــا الشـــــروط والمتطلبات التي أعلنت عنها وزارة العدل للمتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء نيابة) بوزارة العدل للسنــــــة الحاليـــــة 2023؟



2 ـ ما معايير التقييم التي اعتمدتها لجنة تعيينات لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء النيابة) وآلية التقييم؟ مع تزويدي بنموذج التقييم، إن وجد.



3 ـ تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة المختصة باختيار وتعيين باحثين قانونيين مبتدئين (وكلاء النيابة) لهذا العام 2023 موضحا أسماء أعضاء اللجنة وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العمليـة ومسمياتهـــم الوظيفية.



4 ـ كشف بعدد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبدئ (وكيل نيابة) بوزارة العدل للسنة الحالية 2023.



5 ـ كشف بأسماء وعدد المقبولين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء نيابة) للسنة الحالية 2023 مع بيان العمر والدرجة الجامعية والتخصص العلمي والدولة التي تخرج منها والمعدل العام ومعدل التخصص لكل من المقبولين على حدة، مع بيان اسم الجامعة، وسنة التخرج وسنوات الخبرة العملية المطلوبة لهذه الوظيفة، مع تأكيد ما إذا كان هناك صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية لأي من المقبولين مــــع أي من رجال النيابة أو رجال القضـــاء الحاليــين.



6 ـ كشف بأسماء وعدد المرفوضين والمستبعدين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء نيابة) للسنة الحالية 2023 مع بيان العمر والدرجة الجامعية والتخصــــص العلمي والدولة التي تخرج منها والمعدل العام ومعدل التخصص للمرفوضين والمستبعدين كل على حدة، مع بيان اسم الجامعــــــة، وسنــــة التخــــــــرج وسنوات الخبرة العملية، وتوضيــــح أسباب الرفض أو الاستبعاد.