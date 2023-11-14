

شكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بندر النصافي وزير الأوقاف وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة بدر المطيري والوكيل المساعد للدراسات الاسلامية محمد العليم لجهودهم التي بذلوها تجاه إيجاد حل عادل لمشكلة أصحاب الوظائف الإشرافية التي كانت عالقة منذ سنوات طويلة. وقال النصافي ان الجهود التي بذلوها مشكورين وتكللت بالنجاح أسفرت أيضا عن اعتماد مراكز دور القرآن الكريم الجديدة البالغ عددها 18 دارا للقرآن الكريم بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية .



ووعد النصافي جميع موظفي إدارات وقطاعات وزارة الأوقاف بالتواصل معهم لتحقيق جميع مطالبهم المشروعة ولن تتوانى النقابة عن العمل على تحسين مستواهم الوظيفي.