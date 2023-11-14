قدم النائب داود معرفي اقتراحا يقضي بقيام ديوان الخدمة المدنية بتعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بحيث تكون بنود التقييم والأوزان محددة من خلالها، وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة والموضوعية والشفافية.

وعلل معرفي تقديم اقتراحه باحتمال وجود تباين في آلية تقييم أداء الموظفين ما يتصور معه تعرض البعض للظلم، خصوصا أن العالم يتجه اليوم إلى التحول الرقمي واستخدام أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يستلزم تحقيق مبدأ العدالة والموضوعية والشفافية في مسألة التقييم.