قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليس مؤهلا لقيادة المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لم يفعل ما يكفي لإدانة حركة (حماس) الفلسطينية.



وتمثل تصريحات كوهين، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحافي داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف، تكثيفا لانتقادات إسرائيل للمنظمة وتأتي في نفس الوقت الذي نعت فيه المنظمة الدولية مقتل أكثر من 100 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة.



وأضاف كوهين في المؤتمر الصحافي في جنيف حيث اجتمع مع قادة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى جانب أقارب الرهائن الإسرائيليين: «إن غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة».



وتابع «أعتقد أن غوتيريش يجب أن يقول بوضوح وبصوت عال «حرروا غزة من حماس» على غرار (ما تقوله) كل الأمم الحرة. الجميع قال إن حماس أسوأ من تنظيم داعش. لماذا لا يستطيع أن يقول هو ذلك؟».