استعرضت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أحدث طائرات أسطولها المتميز في افتتاح معرض دبي للطيران 2023، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية م.بدر محمد المير.



ويستقطب المعرض، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 الجاري، كبار الشخصيات ورواد قطاع الطيران بالإضافة إلى الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتستعرض الناقلة القطرية خلال المعرض 3 طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة «بوينغ B787-9»، و«إيرباص A350-1000»، و«جلفستريم G650ER».

وخلال اليوم الافتتاحي للمعرض، أتاحت «القطرية» المجال أمام الزوار لزيارة جناحها والتعرف عن قرب على أحدث الابتكارات بعالم الطيران فضلا عن تجربة مقصورات طائراتها المتميزة بتصاميم أنيقة وعصرية، كما استعرضت مجموعة متعددة من أطقم مستلزمات العناية الشخصية المنسقة بدقة لتظهر كرم ضيافتها الأصيلة وحرصها على تقديم تجربة سفر لا تضاهى.

وفي هذا السياق، قال م.بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة في معرض دبي للطيران لهذا العام واستعراض نخبة طائراتنا الرائدة ضمن أسطول الناقلة القطرية الحديث، المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة والتي توفر بدورها رفاهية مطلقة لا مثيل لها، لتقدم طائراتنا بذلك تجربة سفر متميزة ومريحة لجميع مسافرينا.

نرحب بجميع الزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية الموجود في معرض دبي للطيران للاستمتاع بأحدث ابتكارات عالم الطيران».