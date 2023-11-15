أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت المجموعة صافي ربح بقيمة 21.4 مليون دينار، بربحية 75.47 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بقيمة 22.3 مليون دينار بربحية 78.43 فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 3.8%.



ويأتي هذا الانخفاض الطفيف بعد تسجيل انخفاض قيمة في استثمار المجموعة بشركات زميلة وتسجيل انخفاض قيمة في مجموعة محتفظ بها لغرض بيع شركة تابعة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد نتائج الأشهر التسعة لعام 2023 وفترات المقارنة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين) حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقا لهذا المعيار المحاسبي.



وبلغت حقوق المساهمين 229.5 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 228.6 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 0.8 مليون دينار ونسبتها 0.4%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الأشهر التسعة من العام الحالي 809 فلوس مقارنة بـ804 فلوس كما في 31 ديسمبر 2022.



هذا، وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 604.7 ملايين دينار، مقارنة بـ 585 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة مقدارها 19.7 مليون دينار، ونسبتها 3%، وبلغ ربح الاستثمار 25.7 مليون دينار عن الأشهر التسعة من العام 2023 بزيادة نسبتها 16.2%، مقارنة بـ 22.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق.وبلغ مجموع الأصول 1.23 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.14 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 89 مليون دينار ونسبتها 8%. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «نتائج الأشهر التسعة من العام الحالي تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنويع مصادر دخلها والأساسيات التي تمكنها من حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها وهي مصر والجزائر وتركيا والأردن، بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى وتعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط وأعضاء مجلس الإدارة، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة».