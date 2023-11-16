المجلس أقرّ «مكافحة الأراضي الفضاء» و«إلغاء الوكالات غير القابلة للعزل» و«الإسكانية» أجّلت المداولة الثانية لبحث التعديلات



سامح عبدالحفيظ



وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبصفة الاستعجال بتشكيل لجنة لدراسة الردود بعدم الدستورية على الأسئلة البرلمانية، على أن تضم اللجنة مستشارين من مجلس الوزراء والفتوى والتشريع، على ان ترفع تقريرها لسموه في أقرب وقت. وقال مركز التواصل الحكومي ان هذا الإجراء جاء بعد لقاء جمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح دار خلاله حديث حول ردود سموه على الأسئلة الموجهة إليه.



وأمس، وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية، على قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في مداولته الأولى، كما أقر قانون تنظيم الوكالة العقارية «إلغاء الوكالات غير القابلة للعزل» في مداولته الأولى. وبناء على طلب اللجنة الإسكانية تم إرجاء التصويت على المداولة الثانية للقانونين إلى الجلسة المقبلة لإفساح المجال للنظر في التعديلات التي قدمت من قبل الأعضاء. ورفض مجلس الأمة طلبا تقدم به عدد من النواب لاستعجال تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بقانون «رد الاعتبار»، حيث حدد الطلب جلسة 28 الجاري لمناقشته، بينما هو مدرج على جدول أعمال جلسة 12 ديسمبر المقبل.



وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن أمل الحكومة في أن يلتزم الجميع بمناقشة ما ورد بالخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي والتي جاءت نتاج تعاون وتنسيق بين اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية. وأضاف الوزير الكندري أن الحكومة تتطلع إلى استمرار هذا التعاون والتنسيق الفعال تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي.