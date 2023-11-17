عبدالحميد الخطيب



في ذكرى وفاته الأولى التي حلت أمس الأول، بث تلفزيون الكويت الفيلم الوثائقي «السنعوسي وداعا»، لتوثيق حياة الإعلامي الكبير الراحل محمد السنعوسي، وتأثيره ودوره في بناء الإعلام الكويتي، والأفلام السينمائية العالمية التي أنتجها والتي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور، وقدم مواد إعلامية لأول مرة عن أهم محطاته المهنية.



تم تنفيذ الفيلم على «نار هادئة» (بدأ العمل عليه في ديسمبر 2022) ليخرج بالجودة المطلوبة، بما يتناسب ومكانة هذا الإعلامي الرائد ليس في الكويت فقط بل في الخليج والعالم العربي، وهو سيناريو وإعداد وإشراف عام: الإعلامي القدير يوسف عبدالحميد الجاسم، إشراف فني وإخراج: د.علي حسن، إعداد مشارك: د.خميس منيف العجمي، تعليق صوتي: محمد القحطاني، كتابة النص: أمجد زكي، وشارك فيه عدد من الشخصيات التي عاصرت السنعوسي.



صور الفيلم باستخدام تقنيات حديثة، وتحريك سينمائي لـ 380 صورة تعرض لأول مرة بنظام الـ3D، بالإضافة الى مشاهدة اكثر من 5 آلاف دقيقة تلفزيونية من أعمال السنعوسي لإثراء المادة الوثائقية، واستعرض العمل نشأته ومشواره المهني وأهم البرامج التي قدمها والتي كانت متابعة بشكل كبير من الجمهور، والكتب التي قام بتأليفها، وكذلك فترة توليه حقيبة وزارة الإعلام، إلى جانب تسليط الضوء على الأعمال الفنية التي أخرجها وأنتجها، ومنها «العاصفة» و«عمر المختار» و«الرسالة»، وحبه لبلده وحرصه على توثيق الأحداث والقضايا المهمة بالصوت والصورة.