أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية. وتضمن القرار:



وزارة الشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم (211) لسنة 2023م بإشهار جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة



- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.



- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.



- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.



- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21/2023) المنعقد بتاريخ (22/8/2023م).



- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ (15/10/2023م).



- وعلى النظام الأساسي لجمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية.



- وبعد العرض على وكيل الوزارة.



- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر: مادة (1): تشهر جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لجمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية: تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى نشر الوعي المجتمعي بالقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة، رفع الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وتعليمية وتربوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حاجة الطفل، تقديم الدعم بكل أنواعه للطفل المعنف والسعي إلى توفير بيئة سوية للطفل لإعادة اندماجه مع أسرته تحت إشراف فريق مهني متعدد التخصصات، تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية المؤقتة للطفل مجهول النسب ومن في حكمه لتأهيله واندماجه مع الأسرة الحاضنة والمجتمع، تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته، تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصص لكل المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة، بناء قاعدة بيانات من إعداد الدراسات والاحصائيات تخدم الأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية والجهات المعنية بحقوق الطفل والأسرة.



الأعضاء المؤسسون هم:



٭ زينة بدر سلطان بن عيسى



٭ اقبال ناصر سليمان العثيمين



٭ مها مشاري عبدالله السجاري



٭ دلال خالد فهد البالول



٭ هنوف صالح يوسف الجحيل



٭ فاطمة عبدالعزيز مهلهل الياسين



٭ زهراء عبدالحسين السلطان



٭ بيبي حمد أحمد العميري



٭ أسماء هزاع أحمد الهزاع



٭ سهام صالح حسين العنزي



٭ حنان خضير العنزي



٭ ندى عيسى جاسم بورحمة



٭ شروق طاهر يوسف الصايغ



٭ رشا مديرس محمد المديرس



٭ أبرار حمود الرومي



٭ بثينة احمد سعود المقهوي



٭ حناء حسن حسين الكندري



٭ تهاني سعود رحيم السعيد



٭ إلهام عباس سليمان الدوسري



٭ عبدالحسين صالح السلطان



٭ فاطمة بدر عبدالكريم المطوع



٭ هيا خالد ابراهيم المرجان



٭ ريم عبدالله هويران الصليلي



٭ اريج حامد عبدالله البدر



٭ مريم فؤاد هاشم البدر



٭ هديل عبدالحميد محمد الخليفي



٭ روان فلاح حمد الهرشاني



٭ ايمان حسين يوسف حسين



٭ شهد مسعود محمد البناي



٭ خليل احمد حسين قبازرد



٭ عبدالرحمن سامي عيسى الناصر



٭ سارة بدر علي محمد



٭ لمياء براك عبدالحسين الطبطبائي



٭ ابراهيم اسامة ابراهيم المعيلي



٭ عبير نايف سعود حمادة



٭ اسمهان صالح حسين العنزي



٭ مجدي محمد صالح القطان



٭ ليلى عايد سداح الصيلي



٭ ندى عبدالحسين السلطان



٭ روان مشاري الغزالي



٭ عواطف هاشم سيد محمد



٭ ريم احمد عبدالله العلي



٭ حسين احمد موسوي



٭ رلى حسام زكي التحقي



٭ عواطف مبارك زيد القريان



٭ أبرار ثنيان سهيل الزنكي



٭ هبة محمد صادق صالح السلطان



٭ علي عبدالحسين صالح السلطان



٭ مريم احمد سالم المهنا



٭ آلاء محمد علي الجاركي



٭ هبة محمود خاجه



٭ مها محمد صادق السلطان



٭ منال محمد يوسف فهد



٭ انوار عبدالعزيز خالد بدر



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.