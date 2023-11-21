أطلق مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- برامجه الإثرائية العالمية الخاصة بصقل مهارات وإثراء الطلبة الكويتيين المتميزين وتأهيلهم للالتحاق بالجامعات العالمية المرموقة. وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني في تصريح صحافي أمس الاثنين إن إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المركز دعم وتحفيز الطلبة الكويتيين المتميزين ممن لديهم قدرات ومهارات علمية عالية.



وأضاف الديحاني أن المركز يحثهم على الالتحاق ببرامج الاثراء العالمية المقدمة من أرقى الجامعات المرموقة الحائزة أعلى التصنيفات العالمية ومنها محرك التصنيف العالمي (Forbes) المختص بتقييم أرقى الجامعات على مستوى العالم.



وأوضح أن ذلك يأتي من خلال برامج ومعسكرات صيفية تنظمها وتقوم بتقديمها تلك الجامعات في المقرات الخاصة بها في مختلف دول العالم والتي توفر البيئة والمناخ الملائم لصقل وتطوير مهارات الطلبة وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.



وبين أن أهداف البرامج الإثرائية تتمثل في الحث على اكتشاف قدرات الطلبة وميولهم ومدى مواءمتها مع البرامج العالمية وتمكينهم من أساليب البحث والمعرفة العلمية وصقل مهاراتهم الشخصية من خلال التعامل مع الثقافات المختلفة علاوة على تأهيل الطلبة للمرحلة الدراسية الجامعية في أفضل الجامعات العالمية.



وأشار إلى أن الأولوية بالقبول هي لأول 20 طالبا وطالبة المستوفين لشروط التسجيل والقبول الحاصلين على ميزة القبول غير المشروط من تلك الجهات المقدمة لتلك البرامج ومن استكملوا المستندات المطلوبة وتواريخ تقديمها إلى المركز، مؤكدا الحرص على تنوع البرامج المعتمدة من جهات عالمية.