وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد جاء كما يلي: نظرا لما تمثله مدينة الكويت من أهمية بالغة كواجهة للدولة ومركز للأعمال، فإن أي مشروع يتعلق بالبنية التحتية فيها يتطلب سرعة ودقة في الإنجاز لما يترتب على ذلك من اختناق مروري وتشويه للمنظر الحضاري للدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ متى تقرر وقف العمل في نفق دروازة العبدالرزاق؟



2 ـ ما أسباب توقف العمل في مشروع النفق؟



3 ـ التكاليف المالية للمناقصات والدراسات المتعلقة بالمشروع.



4 ـ الفترة اللازمة والوقت المتوقع لإنجاز مشروع نفق دروازة العبدالرزاق.