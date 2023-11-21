وجّه مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:



ما تقدم من إدارة الفتوى والتشريع بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين العاملين على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات العمل الرسمي في صرف بدل الشاشة المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006، المعدل بالقرار



رقم 16 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية، وذلك على الأساس المبين في الأسباب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما أسباب تأخر صرف مكافآت ومستحقات أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل على برنامج «تيمز» والبوابات التعليمية خصما من النوع 21110340 ـ بدل شاشة أثناء فترة جائحة كورونا، وتحويلها في النظم المتكاملة بحسابات المستحقين، رغم الموافقة المسبقة من إدارة الفتوى والتشريع؟