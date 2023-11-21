قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة لإنشاء مستشفى حكومي جديد لخدمة أهالي محافظة الأحمدي، ونص على ما يلي:



نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الأحمدي وعدم قدرة مستشفى العدان على استيعاب الكم الهائل من المرضى، وهذا ما سبب انعكاسا سلبيا على نوعية الخدمة الصحية والطبية للمستشفى في إطالة مواعيد المرضى للعيادات الطبية وتدني القدرة الاستيعابية، وحيث إنه تم إنشاء مدن جديدة تابعة للمحافظة كمدينة صباح الأحمد والوفرة وهي مناطق بعيدة نسبيا عن موقع مستشفى العدان ما تشكل خطورة على حياة المرضى والمصابين خصوصا حين حدوث حالات طارئة تستدعي تدخلا طبيا سريعا، بالإضافة إلى عدم توافر بعض التخصصات الطبية والنقص في الطاقم الطبي والتمريضي بالمستشفى، ما يستدعي وبصورة عاجلة رفع المعاناة عن أهالي محافظة الأحمدي لوضع خطة حكومية نتيجة التوسع العمراني باتجاه جنوب البلاد ولتوفير الخدمة الصحية متكاملة لسكان المحافظة شاملة التخصصات الطبية وقريبة من المناطق السكنية وتقليل الازدحام عن مستشفى العدان.



ونص الاقتراح على ما يلي:



تخصيص أرض لإنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة الأحمدي قريب من مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية يشمل جميع التخصصات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية وتوفير طاقم طبي، على أن تقوم وزارة الصحة بشكل مؤقت بتأجير مبان لمراكز طبية في بعض التخصصات الطبية والعلاجية لاستيعاب الحالات المرضية الطارئة والأمراض المزمنة مع تجهيز هذه المراكز الطبية بالمعدات والأجهزة الطبية وطاقم طبي تخصصي، وذلك لحين تخصيص أرض وإنشاء مستشفى في كامل التخصصات الطبية وبالتالي تخفيف الضغط الكثيف للمرضى والعلاج في مستشفى العدان.



كما قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة بإنشاء مراكز وساحات للشباب وتأسيس ناد رياضي متكامل في محافظة الأحمدي يستفيد منها الشباب بمدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية، ونص على ما يلي:



نظرا للبعد الجغرافي في محافظة الأحمدي وما يتبعها من مدن حديثة كمدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران السكنية والبحرية وعدم توافر مراكز للشباب في هذه المنطقة للرياضة والترفيه وعدم وجود ناد رياضي يحقق الغاية للنشء وأبناء هذه المناطق النائية ولإبعاد الشباب عن الفراغ وتمكينهم من ممارسة الرياضة البدنية في مختلف المجالات، ما يستدعي وبصورة عاجلة توفير مساحات وإنشاء مراكز وساحات للشباب، ومنح رخصة لأهالي هذه المناطق لتأسيس ناد رياضي متكامل عن طريق وضع خطة حكومية تحقق الغاية السامية للنشء وأبناء هذه المناطق التي هم في حاجة ماسة لملء الفراغ والاستفادة من الطاقات الشبابية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تقوم الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز وساحات للشباب تتبع الهيئة العامة للرياضة، وتخصيص مساحة ومنح رخصة لتأسيس ناد رياضي متكامل للمواطنين وسكان محافظة الأحمدي يستفيد منها الشباب بمدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية ويحقق الغاية السامية للنشء بتوفير أماكن للتسلية والرياضة البدنية والاستفادة من الطاقات الشبابية بعيدا عن الفراغ وحاجة هذه المناطق إلى وجود أماكن للترفيه.







لخدمة مدن صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران



.. ويقترح تخصيص أراضٍ لإنشاء مجمعين للوزارات وللمحاكم



قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة قال في مقدمته، نظرا للبعد الجغرافي في محافظة الأحمدي وما يتبعها من مدن حديثة كمدن صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران السكنية والبحرية وصعوبة مراجعة سكان هذه المناطق في الانتقال لمراجعة الجهات الحكومية المختلفة، وهذا ما سبب انعكاسا سلبيا على الازدحامات المرورية وضياع الوقت في التنقلات، مما يستدعي وبصورة عاجلة رفع المعاناة عن سكان هذه المناطق عن طريق وضع خطة حكومية نتيجة التوسع العمراني باتجاه جنوب البلاد وتوفير مجمع للوزارات ومجمع للمحاكم. ونص الاقتراح على ما يلي:



تقوم الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أراض لإنشاء مجمع للوزارات ومجمع للمحاكم بمحافظة الأحمدي قريبة من مدن صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران السكنية والبحرية للتخفيف عن كاهل القاطنين وسكان هذه المناطق لبعد المسافات الجغرافية وضياع الوقت في التنقلات وتقليل الازدحامات المرورية، وتوفير خدمات ضرورية لإنجاز معاملات المواطنين بكل سهولة ويسر.







لصعوبة تنقل الطلبة الجامعيين يومياً من مناطق سكنهم إلى جامعة الكويت الحكومية



.. ولإنشاء فرع لجامعة الكويت والمعهد التطبيقي وجامعات خاصة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية





قدم النائب هاني شمس اقتراحا برغبة لإنشاء فرع لجامعة الكويت والمعهد التطبيقي وإنشاء جامعات خاصة في محافظة الأحمدي، ونص على ما يلي:



نظرا للبعد الجغرافي في محافظة الأحمدي وما يتبعها من مدن حديثة كمدينة صباح الأحمد السكنية والوفرة والخيران السكنية والبحرية وصعوبة تنقل الطلبة الجامعيين يوميا من مناطق سكنهم إلى جامعة الكويت الحكومية أو للمعهد التطبيقي أو لأي من الجامعات الخاصة المسجلين فيها، وهذا ما سبب انعكاسا سلبيا على تلقيهم الدروس وضياع الوقت في التنقلات، ما يستدعي وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن الطلبة الجامعيين ومن في حكمهم عن طريق وضع خطة حكومية نتيجة التوسع العمراني باتجاه جنوب البلاد وتوفير فرع لجامعة الكويت الحكومية والمعهد التطبيقي في التخصصات الأكاديمية كافة للطلبة في محافظة الأحمدي قريبة من المناطق السكنية والتصريح بمنح مساحات لإنشاء جامعات خاصة في المحافظة نفسها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



تقوم الجهات الحكومية المعنية بتخصيص أراض لإنشاء فرع لجامعة الكويت الحكومي والمعهد التطبيقي والترخيص بإنشاء جامعات خاصة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية بمحافظة الأحمدي قريبة من مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران السكنية والبحرية للتخفيف عن كاهل الطلبة الجامعيين وذويهم بعد المسافات الجغرافية وضياع الوقت في التنقلات وتقليل الازدحامات المرورية، وتوفير الطاقة والجهد للطلبة للتفرغ الدراسي.