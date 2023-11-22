مفرح الشمري



وجّه المستشار بوزارة الإعلام محمد المسري كلمة شكر لجميع من سأل عنه ودعا له بظهر الغيب، بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة التي أجراها قبل أيام في أحد المستشفيات المتخصصة بآلام القلب في الجمهورية الفرنسية.



وأشار المسري، في كلمته المسجلة، إلى انه حاليا يتواجد في المستشفى تحت الملاحظة وهو في حالة صحية جيدة، لافتا إلى ان اتصالات ورسائل المسؤولين في وزارة الاعلام وعلى رأسهم وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري ووكيل الوزارة د.ناصر المحيسن ووكيل التلفزيون تركي المطيري والمعد المميز نايف النعمة والزملاء الاعلاميين في كل الحقل الاعلامي الكويتي والخليجي والعربي للاطمئنان عن صحته والدعاء له بالشفاء، كان لها الاثر الطيب في نفسه، سائلا المولى عز وجل لهم الصحة والعافية لأنهم بالفعل «ما قصروا» بالسؤال عنه سواء عن طريق الاتصالات او الرسائل او حتى في مواقع التواصل المختلفة.



«الأنباء» تتحمد بالسلامة للمستشار بوزارة الإعلام محمد المسري بنجاح عمليته الجراحية الدقيقة، متمنية عودته الى وطنه سالما معافى لمواصلة مسيرته الإعلامية التي حفلت بالعديد من النجاحات والإنجازات المتميزة.