أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس، انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 17.1% في سبتمبر 2023، إلى نحو 103.8 مليار ريال، مقابل نحو 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.



وبحسب الهيئة، فإن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال بنسبة 17.1% حيث بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.



وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80% في سبتمبر 2022 إلى 80.1% في سبتمبر 2023.



وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 0.1% على أساس شهري.



فيما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 17.2% إلى 20.7 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل نحو 25 مليار ريال في سبتمبر 2022.



وانخفضت الواردات بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال في سبتمبر 2023، مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.



وارتفع فائض الميزان التجاري بنحو 10 مليارات ريال في سبتمبر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 44 مليار ريال مقارنة بنحو 34 مليار ريال في أغسطس 2023، فيما واصل الفائض النمو للشهر الثالث على التوالي منذ تسجيله 22 مليار ريال في يوليو 2023.