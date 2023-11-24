القوامة تعني الرفق والرحمة والمعاملة الحسنة وليس سلب حقوق المرأة المشروعة

لا بد من إنزال أشد العقوبات على مواقع السحر عبر شبكات التواصل الاجتماعي



أكد د.بسام الشطي أن علينا الاعتصام بالكتاب والسُنّة لاتقاء الفتن والتسلح بالعلم الشرعي والالتفاف حول العلماء. وفي حواره مع «الإيمان» تطرق د.الشطي لقضايا متنوعة تهم المواطن والمجتمع، وإلى التفاصيل:



ما رأيكم في امتناع مجموعة من الموظفين عن العمل للضغط لتحقيق مطالبهم؟



٭ هم بذلك يعطلون العمل ويشيعون الفوضى ويلحقون الضرر بالإنتاج، ففي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار» كما أن فيه عبثا بالأمن الاقتصادي الذي لا يقل خطورة عن الأمن العام، ولا يجوز سلك هذا الطريق ومن له حق يسلك طريق القضاء، أما الإضراب عن العمل فهو مفسدة كبرى وحرام.



نعيش في زمن كثرت فيه الفتن... فكيف يتقي المسلم الفتن في الدنيا؟



٭ نعم أصبح المسلم يرى الفتن بكرة وعشيا، وعمت في هذا الزمان المحن والنوازل والخطوب الجسام، وكل ذلك بسبب ما آل إليه حال المسلمين من ضياع وتشتت لبعدهم عن منهج الإسلام، وتفشي المنكرات في بلاد المسلمين، ولاتقاء الفتن علينا الاعتصام بالكتاب والسُنة فهما طريق النجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها، وأيضا التسلح بالعلم الشرعي ولزوم الجماعة والالتفاف حول العلماء، وأيضا التأني والرفق والحلم وعدم العجلة والثقة بنصر الله، وعلى المسلم النظر في عواقب الأمور والصبر عند الفتن والحذر من الشائعات، والبعد عن مواطن الفتن.



وأخيرا: التعوذ بالله من الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن».



ما نصيحتك للمغردين في عالم تويتر؟



٭ نرى من يأخذ التغريد وسيلة ترفيه، ومنهم من يأخذها على أنها وسيلة دعوية، ومنهم من يأخذها على أنها وسيلة علمية، وللأسف منهم من أخذها وسيلة للتجريح والسخرية والتطاول، فاحرص أخي المغرد على ما ينفعك، واحرص على الحوار النافع ولا تفرض رأيك، فلكل مغرد له رؤية ونصح واقتراحات نافعة، وتجنب أن تنزل الى مستوى الدون في الرد، ولك الحق في «البلوك» للتخلص من السوء وأهله.



ماذا تقول في انتشار المخدرات بأنواعها وضياع كثير من الشباب بسببها؟ وكيف العلاج منها؟



٭ من أسباب تعاطي المخدرات ضعف الإيمان وضعف العلم بخطورتها وقلة التوجيه والتربية والنصح والوعظ ورفقة السوء الداعية لنشر الفساد، فضلا عن المشكلات الأسرية التي تشتت الشمل وتمزق الأركان وتقطع الروابط والصلات، فتعاطي المخدرات قتل للنفس وارتكاب لكبائر وتعدّ على العقل، ففي الحديث: «كل مسكر حرام»، ومما يثلج الصدر أن هناك ولله الحمد من يتوبون ويندمون ويرجعون إلى الاستفاقة بعد أن ابتلوا فيها. والمسلم إذا أراد التوبة من المخدرات ويعلم أن الله حرمها وأنها خبيثة، فيجب عليه المحافظة على الصلاة وحضور حلقات الذكر واختيار الصحبة الصالحة، ولابد أن نتعاون جميعا لاستئصال الشر من جذوره والقضاء على آفة المخدرات، ووزارة الداخلية لم تُقصر في ضبط تجار الموت، وندعو أن يصلح الله الأحوال ويجعل هذا البلد آمنا ويحفظ أبناءنا.



يتزايد عدد قتلى حوادث المرور.. فما الآداب الإسلامية التي يجب أن يراعيها سائق السيارة؟



٭ هناك آداب كثيرة للطريق أهمها: إعطاء الطريق حقه، وذكر دعاء الخروج من المنزل، والرفق بالناس، فلا تؤذهم بأصوات المنبه ولا إضاءات مزعجة، ولا حركات بهلوانية مخيفة، ولا السرعة الجنونية ولا إزعاج أحد بالنظرات، ولا بإلقاء المخلفات من النافذة، فالطريق ملك للجميع ينتفعون به، فلا يجوز الإضرار بهم، كما أن قطع الطريق من الكبائر، فلابد من تشديد العقاب على من يخيف المارة ويزعجهم أو يهددهم بسلاح، فإن ذلك يعد من الكبائر. وكذلك عدم الانشغال بالهاتف، وأيضا الواسطة في الحصول على رخص القيادة، فالواجب علينا جميعا الاهتمام بالمرور ومحاسبة المخطئين الذين يتسببون في قتل النفس التي حرمها الله.



هل تعني «القوامة» إذلالا للمرأة؟



٭ الزوجة سكن وراحة وطمأنينة وتكملة روحية للزوج، والقوامة تعني الرفق والرحمة والمعاملة الحسنة، وليست في تقييد الحرية وسلب حقوق المرأة المشروعة وإهانة كرامتها، وليست استعبادا، ولا سببا للقدح في عقل المرأة، وحسن تدبيرها، ولا تعني التسلط والقهر، بل هي تقدير وتشريف لها ورفعة لشأنها.



هل يجوز التجسس الإلكتروني تحت مسوغ الأمن القومي؟



٭ اعتبر أهل العلم التجسس الالكتروني إذا لم يكن في مصالح البلاد العليا وحماية الدين وحماية العباد والبلاد فهو خيانة أمانة، وجريمة تستحق العقاب، وتجسس محرم، وتعرض حرية الأفراد التي كفلتها الشريعة الى خطر كبير، ولابد من التوازن السليم بين الأمن القومي والحريات الفردية المصونة.



هل تؤيد الزواج عبر المواقع والفضائيات؟



٭ للأسف الشديد بحث بعضهم عن المرأة عبر التواصل يضع اسمه وصفاته وصفات من يريدها زوجة له، أرى أنها في الغالب تكون عبثية وتنتهي بإنشاء علاقات ظاهرها الرحمة وباطنها النيل منها بالطرق المحرمة والايذاء. وهناك مؤسسات لها ترخيص واشراف حكومي وشعبي تحل أزمات ومشكلات تتعلق باختيار شريك الحياة وتوفق بين الطالبين الراغبين في الزواج وتضع شروطا دقيقة منها الرغبة الحقيقية في الزواج والتأكد من المعلومات والصفات وعدم تجاوز الحدود المسموح بها والأمانة وحفظ السر، وعدم وجود الموانع الشرعية من النكاح وبعدها تحفظ المعلومات الشخصية. فعلى اخواني واخواتي الجادين في الزواج ان يسلكوا المسالك الشرعية وأن يبتعدوا عن الطرائق المشبوهة. فهذه الطريقة لها محاذير كثيرة.



ما المخالفات الشرعية في مساجد الكويت؟



٭ المسجد بيت الله وله مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا واهتم الشارع بعمارتها وأجد من المخالفات الأصوات العالية في المساجد وارتفاع اصوات الموسيقى عبر الهواتف النقالة وفي الحديث «فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» وايضا بات بعضهم يجلس في المسجد ولا يصلي ركعتين تحية المسجد وبعضهم ينام في المسجد وبعضهم رائحته تؤذي الجميع رغم وجود الروائح الذكية في اغلب المساجد قال تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) وبعضهم يأتي بملابس النوم أو بملابس ضيقة او شفافة او عليها صلبان لنواد رياضية او ملابس تظهر فيها الركبتان وأعلاهما، وبعضهم يأتي متأخرا عن الجمع والجماعات ولا يحضر الا التسليم، وبعضهم بمجرد انتهاء الصلاة يخرج ولا يسبح ولا يذكر الله تبارك وتعالى. ومن المظاهر عدم الاهتمام تسوية الصفوف فضلا عمن يحضر أطفاله دون سن السادسة وقد تخرج منهم اصوات وأمور لا تحمد عقباها وايضا رؤية القاذروات او المناديل وعدم ازالتها. وبعضهم أدمن على هاتفه منذ دخوله الى المسجد الى ان تقام الصلاة ثم إذا انتهت الصلاة هرع إلى هاتفه وايضا نجد بعض الناس يأتون بمصاحف أو كتب او نشرات ممزقة ويضعونها في المسجد وهذا خطأ، فالإهداء للمسجد يجب ان يكون نظيفا وجديدا ومن المحزن انتشار السرقات في المسجد من الأحذية والهواتف الى ساعة الحائط الى المصاحف الى غيرها. فالسرقة حرام وتشتد حرمتها في المسجد.



ماذا تقول في نقل السحر وكيفية استخدامه في بعض المواقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟



٭ هذا باب شر كبير، ونتوقع ان يجتمع نواب المجلس على كلمة واحدة في انزال اشد العقوبات على هؤلاء المجرمين لمصلحة الأمة ويسنون سنة حسنة تتأسى بها الدول لا ان يتفرقوا ويختلفوا على حساب الناس، فالشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.