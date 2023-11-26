بشرى شعبان



كشفت مصادر في «الشؤون» لـ«الأنباء» عن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جمعيات النفع العام لتحديد موعد لعقد اجتماع مع وزير الشؤون ووكيل الوزارة لمناقشة آليات انتخابات الجمعية الأهلية، وجار ترتيب جدول الاعمال.



وقالت المصادر إن الإدارة المعنية تسلمت عددا كبيرا من موافقات الجمعيات الاهلية للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الى جانب تواصل الجمعيات مع بعضها للمشاركة بالاجتماع، مؤكدة أن «الشؤون» تعمل على تكثيف هذه الاجتماعات واللقاءات التنسيقية للاستماع لآراء الجمعيات في أي موضوع يخصها سواء مشروع القانون او النظام الأساسي لعملها.



وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية مازال في اللجنة المعنية بمجلس الأمة.



وعلى صعيد آخر، لفتت المصادر إلى قيام الوزارة بإعداد نظام آلي لإجراء الانتخابات في الجمعيات الأهلية بحيث يكون التصويت إلكترونيا والفرز يدويا وجار العمل على هذا النظام والربط مع الجمعيات الأهلية بشأنه.