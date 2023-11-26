أعلنت وزارة الدفاع الكويتية امس، عن اكتمال وصول جميع القوات المشاركة في تمرين «تكامل 1» الذي تستضيفه الكويت بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وبمشاركة قوات درع الجزيرة في التمرين المقرر تنفيذه اليوم حتى السابع من ديسمبر المقبل.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد جاسم الصقر في بيان صحافي إن الوحدات المشاركة ستنفذ التدريب الميداني في منطقة الأديرع والابرق الواقعة شمال غرب الكويت، مضيفا أن أهمية التدريب نابعة من أنه أول تمرين ميداني بقطاعات قوة درع الجزيرة بعد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة.



وأضاف البيان أن هذا التمرين يجسد التفاني والتكامل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إذ يتكون تمرين «تكامل 1» من 3 مراحل رئيسة، الأولى هي وصول القوات والتي اختتمت أمس بنجاح، والمرحلة الثانية هي تنفيذ القوات المشاركة تدريباتها الميدانية في منطقة التدريب، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تنفيذ التمرين الختامي ومغادرة القوات المشاركة البلاد.