عاطف رمضان



أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم فجر غد الثلاثاء بافتتاح تحويلة مرورية عبارة عن فتحتين التفاف جديدة وإلغاء فتحات الالتفاف القديمة على شارع القاهرة بين الدائري الثاني والثالث أمام منطقتي القادسية والدعية. وأضافت هيئة الطرق ان ذلك يأتي في إطار استكمال أعمال الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة.



كما أعلنت الهيئة انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا لمدة يومين صباح الثلاثاء والأربعاء‏.