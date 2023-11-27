twitter facebook whatsapp viber telegram email أحمد السعدون يستقبل سفراء إيران وفلسطين وصربيا الاثنين 2023/11/27 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 7508 A+ A- استمع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون خلال استقباله السفير الإيراني محمد توتونجيالرئيس السعدون مستقبلا السفير الصربي فليب كاتيتشالسعدون أثناء استقباله سفير فلسطين رامي طهبوب استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد توتونجي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، وسفير جمهورية صربيا لدى الكويت فليب كاتيتش.