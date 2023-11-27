استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت محمد توتونجي، وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، وسفير جمهورية صربيا لدى الكويت فليب كاتيتش.