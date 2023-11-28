دشنت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية حملتها الخيرية للتبرع لقطاع غزة المنكوب، حيث حصلت مؤخرا على موافقة وزارة الشؤون لجمع التبرعات لإغاثة قطاع غزة، كون



مشاريع الجمعية الخيرية منذ تأسيسها كانت وما زالت داخل الكويت فقط، ولكن بسبب ما يمر به قطاع غزة من حرب ودمار وتشريد لآلاف الأشخاص وما يعانونه من ظروف معيشية صعبة، فقد ارتأت إدارة الجمعية ضرورة المساهمة في ذلك عبر إطلاق أول حملة لها خارج الكويت وبصفة استثنائية.



وبهذا الصدد، قال مدير عام الجمعية خالد بن سبت ان هذه الحملة مبادرة إنسانية ليست ببعيدة عن أهداف الجمعية الإنسانية والخيرية، حيث كنا ومازلنا نساعد كل إنسان معسر أو بحاجة للمساعدة داخل الكويت وبالأخص في مجالي التعليم والصحة، ولكي نظل ضمن الأهداف والمشاريع المرخصة لنا، فإنه سيتم تسليم جميع التبرعات النقدية والعينية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي دون أي استقطاعات، حيث إن الجمعية وفق نظامها الأساسي لا تستقطع «نسبة القائمين عليها» من أي تبرع يصلها، كما ان «الهلال الأحمر» جهة موثوق بها محليا ودوليا بالإغاثة وإيصال المساعدات لمستحقيها.



وأضاف بن سبت أن جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية ستدشن هذه الحملة بتبرعها بمبلغ 100 الف دولار على هيئة مساعدات مالية وإغاثية، مناشدا كل المواطنين والمقيمين من الخيرين في بلدنا الكويت أن يساهموا في هذه الحملة الإنسانية.



هذا، وسبق أن قام رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالله الصراف وبعض من مؤسسي وأعضاء الجمعية ومنهم يعقوب الجوعان بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار أخرى على هيئة مستلزمات طبية لإغاثة أهالي غزة، وتم ذلك عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتية أيضا.