

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن خضوع لاعب وسطه اليافع غافي لجراحة «ناجحة»، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقيا على الفترة المتبقية من موسمه.



وكتب برشلونة في بيان، أن د.جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.



وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم غافي، وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.



وتعرض اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 الشهر الجاري، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.