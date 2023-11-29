شامان: «الرعاية المتكاملة» تسعى لإبراز مهارات ذوي الإعاقة عبر الترفيه وتنظيم المعارض



بشرى شعبان



نظمت مؤسسة الرعاية المتكاملة «Ican» والعاملة تحت مظلة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة وبالتعاون مع رابطة أمهات متلازمة الداون، أمس حفلا بمناسبة اليوم الرياضي لذوي الإعاقة تزامنا مع الاحتفال العالمي للاعاقة الذهنية تحت شعار «سعادتي رياضتي»، وذلك برعاية الشيخة أنيسة السالم وبحضور الشيخة شيخة العبدالله ومدير ادارة التأهيل المهني في «ذوي الإعاقة» العنود الوزان ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة ضحى الخميس وحشد من اولياء الامور والمهتمين.



وفي بداية الحفل، أشارت العنود الوزان إلى أن فعالية «اليوم الرياضي» تساهم في اجتياز صعوبة التواصل مع الآخرين وكسر حاجز الخوف وتطوير هوايات أبنائنا من ذوي الإعاقة، مؤكدة ان الرياضة بصفة عامة تعمل على رفع معنوياتهم والترفيه عنهم، داعية الجميع لمساعدتهم ومشاركتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية.



من جانبها، اكدت الشيخة شيخة العبدالله على اهمية تنظيم هذه الفعاليات لابراز انشطة الفئة العزيزة على قلوبنا.



بدوره، أشاد رئيس مؤسسة الرعاية المتكاملة مشعل شامان بنجاح وتنظم الفعالية، متمنيا من جميع الجهات تقديم الدعم والتعاون لإدخال السعادة في قلوب أبنائنا من ذوي الإعاقة وضرورة تكرار مثل هذة الفعاليات لإسعادهم واسعاد ذويهم.



وأضاف شامان أن المؤسسة تسعى دائما لتقديم خدمات الترفيهية وإقامة المعارض والورش الانتاجية لأبنائنا من ذوي الإعاقة للتعريف بقدراتهم وابداعاتهم بما يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في خدمة وطنهم ودمجهم بالمجتمع.



من ناحيتها، شكرت ممثلة رابطة امهات متلازمة الداون حصة البالول الجهات المنظمة وكل من ساهم وشارك في ابراز قدرات هذه الفئة العزيزة على قلوبنا وخاصة نادي القادسية الرياضي وديوان القدساوي بحكامه ولاعبيه والذين ساهموا بحضورهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب ذوي الاعاقة الذهنية.