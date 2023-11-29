سامح عبدالحفيظ



هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أداء سموه المتسم بالكفاءة الرفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب الذي قدمه النائب مهلهل المضف وتمت مناقشته أمس.



وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد أعلن أمس انتهاء الاستجواب من دون تقديم طلب بعدم التعاون أو أي اقتراحات أو توصيات، حيث فند سمو رئيس الوزراء المحاور الثلاثة في الاستجواب وهي «التراجع عن مضامين العهد الجديد» و«التخبط في السياسات الحكومية» و«التهرب من الإجابة على الأسئلة البرلمانية»، مؤكدا أن «التعاون بين الحكومة والمجلس الحالي تاريخي وغير مسبوق في العمل على إنجاز القوانين التي تهم البلد والمواطنين».



واستعرض سموه الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة، لاسيما في إصلاح العملية الانتخابية عبر محاربة شراء الأصوات وتجريم الفرعيات وعدم المشاركة في انتخابات رئيس المجلس واللجان، كما ركزت الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وجدد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح التمسك بالدستور والتعاون مع المجلس.



وأشار سموه إلى أن قضية «العفو» التي أنجزت أمس الأول كانت نتاج مشاورات طويلة وليست ردة فعل على الاستجواب. من جانبه، أكد النائب مهلهل المضف أن المحاور التي قدمها هي من صلب السياسة العامة للحكومة، وأنه عبّر عن اعتراضه على الحكومة منذ تشكيلها.



هذا، وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا للاستجواب، مؤكدا أنه ليس ضد سمو الشيخ أحمد النواف بل ضد الأداء السلبي لبعض الأجهزة الحكومية. أما النائب أسامة الزيد فتحدث معارضا للاستجواب، مؤكدا «وقوف سمو رئيس الوزراء مع الشعب ومطالبه وحرصه على الإصلاح والمحاسبة».