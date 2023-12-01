عبدالكريم العبدالله



دشن قسم العيون في مستشفى العدان لاول مرة في القسم اجراء عمليات «زراعة القرنية».



واجرى اختصاصي اول طب وجراحة العيون والتخصص الدقيق في جراحات القرنية والماء الابيض والتهابات العنبية وعمليات تصحيح النظر د.فيصل الجسار عملية معقدة في هذا الشأن تكللت بالنجاح متمثلة في زراعة القرنية لمريضين في العقدين الثاني والثالث من العمر.



وشارك مع د.الجسار في العملية كل من د.ربى زكار ود.عبير الصباغ.



واعتبر د.الجسار، في تصريح لـ «الأنباء»، زراعة القرنية من العمليات النادرة والمتطورة على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الانجاز الطبي المتميز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية المتواصلة، مشيدا بدعم وزير الصحة د.أحمد العوضي ورئيس مجلس الاقسام د.أحمد الفودري ورئيس قسم العيون في مستشفى العدان د.حسين الأنصاري لتذليل كل العقبات لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة في البلاد، كما شكر فريق التخدير والتمريض لدى مستشفى العدان على مجهودهم وتسهيلهم للعملية بشكل ملحوظ.