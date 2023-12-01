وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحــث العلمــي د. عادل المانع جاء كما يلي: لما كان القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، والذي يهدف لمحاربة الشهادات العلمية المزورة، قد نص في مادته رقم(10) على أن الوزير المختص «يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من نفاذه» تأسيسا على أن القانون أصبح نافذا منذ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 4 أغسطس 2019، ما يعني أنه مضت نحو 4 سنوات منذ ذلك التاريخ من دون أن يصدر الوزير المكلف اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة؟ (2) هل جمد العمل بالقانون المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هي التداعيات المباشرة على سوق العمل الناجمة عن ذلك التجميد؟ (3) هل قامت وزارة التعليم العالي بأي إجراءات أو خطوات لتذليل العقبات أمام صدور اللائحة التنفيذية وإنفاذ القانون المذكور؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات والمحاضر الدالة على ذلك.