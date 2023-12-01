وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



ورد رد الوزير بتاريخ 2023/11/1 على سؤالي المرفق بالكتاب رقم 3345 المقدم بتاريخ 2023/8/16، وحيث إن الردود لم تكن على النحو المطلوب، لذا أود إعادة توجيه السؤال وإضافة أسئلة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل أعلن عن الوظائف الإشرافية في المكاتب الصحية بالخارج للملاحق الصحية؟ وكم كانت مدة الإعلان؟ وما آلية الاختيار؟



(2) هل أعلن عن الوظائف الإشرافية في المكاتب الصحية بالخارج للملاحق المالية والإدارية؟ وكم كانت مدة الإعلان؟ وما آلية الاختيار؟



(3) كيف يتم اختيار وترشيح مندوب وأعضاء الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة (جنيف)؟ وما المخصصات والامتيازات الممنوحة له؟ وهل هو انتداب كامل أو جزئي؟



(4) عدد المرسلين للعلاج بالخارج وأنواع الحالات والدول المرسلة لها منذ توليك الحقيبة الوزارية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.