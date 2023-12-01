وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:



ورد في تقارير ديوان المحاسبة العديد من المخالفات المالية والإدارية على وزارة الصحة وهي مخالفات متكررة ومستمرة وغيرها من المخالفات والتجاوزات التي تردنا من موظفي الوزارة والمواطنين والتي لم تذكر في تقارير الديوان وهذا الأمر مؤشر سلبي خطير يدل على عدم احترام الدستور ومواده خاصة المادة 17 التي تنص على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وأيضا مؤشر على عدم احترام القسم «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما أسباب عدم اتخاذكم الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والشكاوى الواردة للوزارة؟