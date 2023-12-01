ندعو الله عز وجل أن يشفي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد



ثمن النائب د.مبارك الطشه التوافق الكبير بين السلطتين الذي تكلل بإنجاز مشاريع عدة وفق الخارطة التشريعية التي تعهد بها النواب وقدموا وعودهم للشعب بإقرارها.



وأوضح الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن من ضمن هذه المشاريع قوانين مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وإلغاء الوكالة العقارية، مؤكدا أن القانونين سيكون لهما الأثر الإيجابي للباحثين عن السكن.



وأضاف الطشه ان من ضمن الإنجازات إقرار قانون غرفة التجارة وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أنصف فئات كانت مظلومة من عدم إدراجهم، موضحا أن هذه التعديلات ستلحقها تعديلات أخرى في القريب العاجل.



وأشار الطشه إلى قانون إضافة شريحة ربات البيوت إلى التأمين الصحية للمتقاعدين (عافية) وقانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، منتقدا عدم صدور اللائحة التنفيذية لهذه القوانين الثلاثة.



وأكد أن التأخير في إصدارها يعد استهتارا بالمؤسسة التشريعية، ويجب على الحكومة كما ساهمت في إقرارها متابعة الإجراءات التنفيذية لهذه القوانين، والقوانين القادمة من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لها.



وقال «توجهت بعدة أسئلة مباشرة إلى الوزراء المعنيين عن أسباب عدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين التي تم إقرارها مؤخرا، وهذا الأمر لن يترك بدون متابعة».



واختتم الطشه داعيا الله عز وجل أن يشفي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.