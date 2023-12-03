القنصل د.هبة زكي: مشاركة المرأة المصرية في الكويت مشرفة وتسعد أي مصري في الخارج

القمص بيجول: العرب جميعاً يد واحدة وهم قادرون على الدفاع عن أرضهم



أسامة أبوالسعود



وسط اجواء انتخابية مميزة، انطلقت صباح أمس ثاني أيام الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم في اللجنة الانتخابية المؤقتة في الكويت ومقرها صالة 4B بأرض المعارض بمنطقة مشرف.



وحرص العديد من أبناء الجالية المصرية في الكويت خلال يومي الاقتراع امس وأول من امس على الحضور قبل فتح باب الاقتراع بأكثر من نصف ساعة بانتظار فتح باب الانتخاب في الساعة 9 صباحا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الانتخابي.



وأكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت، في تصريحات لـ «الأنباء»، حرص أبناء الجالية المصرية في الكويت على ممارسة حقهم الدستوري لانتخاب رئيس مصر المقبل، مشددا على ان الجالية المصرية في الكويت تتميز دائما بأنها في طليعة الجاليات المصرية على مستوى العالم في المشاركة في العملية الانتخابية.



وأشاد السفير شلتوت بما شهده اليوم الأول من العملية الانتخابية من توافد اعداد كبيرة من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الصور للمواطن المصري الحريص على مستقبل وطنه وقدموا صورة مشرفة ومظهرا حضاريا للشعب المصري.



وأعرب السفير عن سعادته بتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية وانتظارهم أكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في عملية الاقتراع واختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة لعبورها إلى بر الأمان.



وتوقع السفير المصري ان يكون المجمع الانتخابي في الكويت في مقدمة جاليات العالم من حيث اعداد الناخبين في العملية الانتخابية.



وشدد شلتوت على ان المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة تتطلب تكاتف جميع ابنائها، سواء كدول أو كشعوب.



واضاف «نمر حاليا بمرحلة دقيقة جدا من تاريخ الوطن تتطلب منا المشاركة الفاعلة وحسن الاختيار فيمن يمثل مصر خلال الفترة المقبلة».



وأكد أن الجالية المصرية في الكويت تتمتع بالحس الوطني العالي، وهم بالفعل نموذج تحتذي به الجاليات المصرية في الخارج.



وعن اختيار موقع المقر الانتخابي، قال السفير شلتوت: تم اختيار أرض المعارض بعناية نظرا لتوسطها مختلف مناطق الكويت وسهولة الوصول إلى هذا الموقع وتتوافر به المواصلات العامة والخاصة، كما يتميز بوجود مساحات كبيرة لركن السيارات الخاصة أو الحافلات.



يوم في حب مصر



من جانبها، أعربت القنصل العام السفيرة د.هبة زكي عن سعادتها بالمشاركة الواسعة من أبناء مصر في الكويت في أول ساعات اليوم الانتخابي الأول، مؤكدة أن هناك حرصا كبيرا من أبناء الجالية المصرية في الكويت على المشاركة الايجابية ورسم الصورة الحقيقية للمصريين في الخارج.



واكدت السفيرة د.زكي أن كثيرا من الأسر المصرية حرصت على التواجد من الصباح الباكر مع أبنائهم ليشاهدوا تلك الصورة الجميلة وحبهم لبلدهم مصر، واصفة اليوم الانتخابي بأنه «يوم في حب مصر».



واعربت عن سعادتها بمشاركة احدى المواطنات المصريات عمرها 75 عاما والتي حرصت على الحضور قبل بدء عملية التصويت بنصف ساعة اضافة إلى مشاركة العديد من الأسر وذوي الهمم.



ووصفت السفيرة مشاركة المرأة المصرية في الكويت في هذه الانتخابات بأنها «جميلة ومشرفة وتسعد أي مصري في الخارج».



وأكدت السفير د.هبة زكي أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت دعما لوجستيا كبيرا من توفير أجهزة الباركود والكمبيوتر والدعم الفني الكامل قبل أسبوعين، حيث يوجد اكثر من 40 مكانا للتصويت، وهو ما سهل عملية التصويت التي لا تستغرق دقائق معدودة.



كما أشادت بجهود الزملاء من السفارة والقنصلية المصرية في الكويت الذين يبذلون جهودا كبيرة لتسهيل عملية الانتخابات.



عرس انتخابي



من جانبه، وجه راعي الكنيسة المصرية في الكويت القمص بيجحول الأنبا بيشوي الشكر للسفير المصري أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي وأركان السفارة والقنصلية وجميع القائمين على العملية الانتخابية في الكويت لتيسير جميع الاجراءات وسهولة عملية الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم.



وقال القمص بيجول، خلال إدلائه بصوته وعدد من أركان الكنيسة، «هذا يوم عرس وفرح، جئنا ونحن فرحانين لنعبر عن مشاعرنا ومحبتنا لبلدنا الغالي مصر».



واشاد القمص بيجول لاختيار موقع الانتخابات في ارض المعارض، مؤكدا انه «مكان فسيح، الجميل جمال الكويت والذي يرحبون بنا فيه كما قال السفير ووفروا لنا اجواء مريحة».



وتابع قائلا «محبة الكويت وقيادتها كبيرة لا تنكر مهما شكرنا الكويت واهلها وقيادتنا الحكيمة».



وفيما يخص الأحداث في المنطقة، أكد أن العرب جميعا يد واحدة وهم قادرون على الدفاع عن ارضهم، مشددا على ان ما يحدث حاليا هدفه «تفتيت وحدة العرب، وهذا لن يحدث ان شاء الله أبدا، فمن دخل بيننا ارتدت سهامه وسترتد على الدوام، لأن جميعنا واحد ولا احد يستطيع ان يدخل بيننا».



وكرر القمص بيجول الشكر للكويت اميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود التي يقدمونها لانجاح العملية الانتخابية وكل ما يقدمونه لأبناء مصر في الكويت.







ناخبون لـ «الأنباء»: المشاركة واجب وطني



أعرب عدد من المصريين في الكويت عن سعادتهم بالأجواء الانتخابية وحسن التنظيم، ودعوا جميع أبناء الجالية والمصريين في داخل مصر وخارجها إلى المشاركة لانتخاب رئيس مصر القادم مؤكدين انها واجب وطني.



وقالت شيري خليل إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، داعية جميع المصريين في الكويت إلى الحضور والمشاركة لاختيار رئيسهم.



من جهته، أشاد وليد أحمد بالتنظيم والموقع الرائع للعملية الانتخابية.



وتابعت زوجته دعاء: التنظيم رائع والأفضل أننا نختار من يمثلنا لقيادة مصر، فمصر إن شاء الله في تقدم وازدهار.



من جانبهما، قال د.بطرس وحرمه د.فاتن: سعداء بالمشاركة اليوم، ونشكر الكويت على إتاحتها هذا المكان الجميل والمنظم، ونشكر مصر على إتاحة هذه الانتخابات لأننا نعشق مصر بروحنا وقلبنا.



من أجواء العملية الانتخابية

٭ أشاد عدد كبير من الناخبين بحسن سير العملية الانتخابية، حيث لا يستغرق الإدلاء بالصوت اكثر من دقيقتين فقط.

٭ سهولة الوصول إلى المقر الانتخابي في ارض المعارض وتوفير ساحات متعددة لركن السيارات وهو ما سهل العملية الانتخابية.

٭ توفير باصات لنقل الراغبين في أداء أصواتهـــم من مختلف مناطــــق البـــلاد إلى المقـــر الانتخابي والعــكس.

٭ توفير عدد كبير من المتطوعين فاق عددهم 200 متطوع لتسهيل حركة دخول وخروج جميع الناخبين.

٭ الانضباط الكبير في اجراء العملية الانتخابية تحت إشراف وحضور السفير المصري اسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي ومتابعة جميع الديبلوماسيين في السفارة والقنصلية داخل اللجنة الانتخابية على مدار الساعة بدءا من فتح ابواب اللجنة حتى اغلاق باب التصويت.

٭ اصطفاف اعداد كبيرة من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية وتوزيع العصائر وزجاجات المياه والأعلام على الناخبين ومساعدتهم في أي أمر يخص العملية الانتخابية خارج المقر الانتخابي والتزامهم بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

٭ الاجواء احتفالية بامتياز، حيث حرص المنظمون في القاعة الخارجية للمقر الانتخابي على توفير شاشة عــــرض كبيرة تعرض الأغاني الوطنية المصريــــة وما تحقق من انجازات في عهد الرئيـــس عبدالفتــــاح السيسي.

٭ جهود كييرة في الوقوف على راحة الناخبين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

٭ توافدت اعداد كبيرة من الناخبين على مدى اليومين للإدلاء بأصواتهم وسط فرحـــة الأسر وخاصـــة الأطفال بهـــذه الاجـــواء الانتخابيـــة المتميـــزة دائمـــا والتنظيـــم الرائــع.