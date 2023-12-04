

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة جاء نصه كالتالي:



لما كان التوحد وطيف التوحد يعتبر من الإعاقات التطورية الدائمة، ويؤثر على عملية التواصل الاجتماعي بين ذوي هذه الإعاقة والأشخاص المحيطين به. ولما كان لهذه الإعاقة من حاجة إلى رعاية تعليمية خاصة، فقد قامت مؤسسات تعليمية ونفسية دولية بأبحاث علمية لإيجاد أفضل الوسائل التعليمية لها، وقد توصلت إلى علم «تحليل السلوك التطبيقي»، الذي تم اعتماده وسيلة جيدة في تعليم وتطوير الحالة النفسية لذوي هذه الإعاقة. ونص الاقتراح على التالي: إلزام المدارس المعتمدة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استخدام علم «تحليل السلوك التطبيقي» ABA الذي تم اعتماده من قبل المؤسسات النفسية العالمية.