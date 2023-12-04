للمرة الأولى عالميا، عرض الفيلم الوثائقي «خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة»، ضمن أنشطة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والذي انطلق يوم 30 نوفمبر المنقضي في جدة بالسعودية. وشهدت السجادة الحمراء حضور أبطال وصناع الفيلم: الفنان خالد الشيخ وزوجته وابنته، حيث يتناول الفيلم السيرة الذاتية له، كما حضر عدد من النجوم، منهم المخرج جمال كتبي، الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وغيرهم، والذين أشادوا بالعمل، وأكدوا انه حاز إعجابهم لما فيه من محتوى مميز يبرز أهم محطات حياة هذا الفنان الكبير.



ويتناول الفيلم رحلة الفنان البحريني خالد الشيخ منذ بدايته كطالب علوم سياسية في الكويت حتى انتقاله إلى عالم الموسيقى في مصر، كما يسلط الضوء على السيرة الذاتية للفنان البحريني، وأسلوبه الفني في صناعة الموسيقى.