وليد البدر: مشروع المصفاة من المشاريع الضخمة عالمياً.. وتم تنفيذه من خلال 5 حزم

علي العجمي: «الزور» حققت نجاحات كبيرة ومتلاحقة.. كمزود رئيسي للإمدادات النفطية



أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن استكمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة في مجمع الزور البترولي بنجاح وبصورة آمنة، محققة بذلك إنجازا تاريخيا يضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات، وقد حققت أحد أهم أهداف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 2040 في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم. ويعد تشغيل مصفاة الزور استكمالا لتنفيذ أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة التنموية، حيث سيسهم المشروع في تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع النفط والغاز في البلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين، ودعم الاقتصاد الوطني. كما يمثل علامة بارزة في مسيرة الشركة التي خاضت تجربة غير مسبوقة بتنفيذ هذا المشروع الضخم على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبحت مصفاة الزور أكبر منشأة تكرير في العالم يتم بناؤها على مرحلة واحدة، وقد احتلت المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر 10 مصافي نفط في العالم من قبل تقرير المسح العالمي للتكرير. واحتفالا بتحقيق هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) وليد البدر: «نتشرف بأن نهدي هذا الإنجاز الوطني الكبير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي، حيث إن استكمال تشغيل المصفاة الثالثة يأتي تتويجا لسنوات من العمل الدؤوب من قبل جميع العاملين في الشركة، ويعد إنجازا استراتيجيا للكويت وللقطاع النفطي بشكل خاص، نظرا للدور الكبير والمحوري المنوط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت». وأضاف أن تشغيل المصفاة الثالثة تم بصورة ناجحة وآمنة بسواعد وطنية ووفق الخطة الموضوعة، وأنها سترفع القدرة التكريرية الإنتاجية للمصفاة من 410 إلى 615 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي للتصدير (KEC).



وأشار إلى أن النجاحات توالت بتزويد محطات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في جنوب وشمال البلاد بزيت الوقود منخفض الكبريت، مؤكدا حرص البترولية المتكاملة القوي على الحفاظ على بيئة الكويت وتقليل نسبة الانبعاثات الكبريتية ورفع جودة الهواء. وأكد البدر أن مشروع مصفاة الزور يعتبر من المشاريع الضخمة التي نفذت على مستوى العالم، وأنه تم تنفيذه من خلال خمس حزم نفذت من قبل تحالفات مقاولين عالميين. من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور علي العجمي إن مصفاة الزور حققت مجموعة كبيرة ومتلاحقة من النجاحات، حيث بدأت التشغيل التجاري للمصفاة الأولى في نوفمبر 2022، وتم تصدير عدد من الشحنات التجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة، وكذلك زيت الوقود المنخفض الكبريت والديزل المنخفض جدا بالكبريت إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركة حققت سبقا على الصعيد المحلي، حيث تم تصدير أول وأكبر شحنة للديزل المطور منخفض الكبريت إلى السوق الأوروبي، مما عزز من مكانة مصفاة الزور كمزود رئيسي للإمدادات المستدامة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية الآسيوية والأوروبية.



وأشاد العجمي بكل الجهود الكبيرة التي قامت بها جميع فرق العمل في مصفاة الزور لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدا أنه ثمرة جهود مخلصة من قبل مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة، فضلا عن تكاتف جميع العاملين كافة في البترولية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس العزيمة القوية في المضي قدما نحو رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويشكل دافعا قويا لاستكمال باقي مشاريع مجمع الزور النفطي من خلال استكمال دراسة مشروع البتروكيماويات المتكامل لتحقيق رؤية البترولية المتكاملة للتكامل.