وجه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي:



يعتبر التعليم أحد أهم الأركان التي تقوم عليها المجتمعات وتقدمها، ونظرا لما يمثله التعليم العالي من أهمية قصوى في أي نظام تعليمي تمثل فيه سياسة البعثات موقعا مميزا، إلا أن هناك أيضا منظمات عالمية مصنفة تعمل على تطوير التعليم واعتماد برامج تعليمية متطورة في جميع التخصصات بشكل جعل شهادتها تتطابق مع شهادات بلدان العالم المتطورة وتسهم في رفع جودة ومخرجات التعليم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل تعاقد المجلس الأعلى للتعليم مع منظمات عالمية مصنفة لتطوير التعليم في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من سيرتها الذاتية وتفاصيل التعاقد والأهداف المطلوبة منها، وفي حال الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



2 ـ هل تم اعتماد أكاديمي لبرامج تعليمية في الجامعات لمنظمات عالمية مصنفة؟



3 ـ هل توجد لدى المجلس الأعلى للتعليم خطة زمنية لتطوير التعليم في الكويت ورفع جودته؟



إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الخطة، وفي حال الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



4 ـ ما الخطوات التي اتخذها المركز الوطني لتطوير التعليم لتعديل تصنيف الكويت العالمي في مجال التعليم؟