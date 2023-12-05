قال النائب مهند الساير: بفضل من الله ثم دعم الشعب الكويتي تم إدراج تقرير المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب الاستثنائية على جدول الأعمال.
وأضاف: عليه وحفاظا على وحدة الصف وجهود الإخوة في اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات سأتقدم بالطلب لإدراجه على الخارطة التشريعية والتصويت عليه في جلسة 9 يناير 2024. وزاد:
جاء الوقت الذي ننهي به زمن الهدر والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد ليكون الجميع أمام القانون متساوين في الحقوق والواجبات.
ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الزملاء الـ 45 على مبادرتهم الكريمة بتوقيعهم على طلب الإدراج.