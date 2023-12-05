قال النائب مهند الساير: بفضل من الله ثم دعم الشعب الكويتي تم إدراج تقرير المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب الاستثنائية على جدول الأعمال.



وأضاف: عليه وحفاظا على وحدة الصف وجهود الإخوة في اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات سأتقدم بالطلب لإدراجه على الخارطة التشريعية والتصويت عليه في جلسة 9 يناير 2024. وزاد:



‏جاء الوقت الذي ننهي به زمن الهدر والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد ليكون الجميع أمام القانون متساوين في الحقوق والواجبات.



‏ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الزملاء الـ 45 على مبادرتهم الكريمة بتوقيعهم على طلب الإدراج.