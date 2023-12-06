الكندري: الاختبارات تضم 10 مراكز للبنين و18 مركزاً للبنات بإجمالي 8635 طالباً وطالبة بينهم 4047 طالبة و4588 طالباً



أسامة أبو السعود



قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية والوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإنابة محمد ناصر العليم بزيارة لجان اختبارات الدورة الشتوية 2023/90 لحفظ القرآن الكريم لمراكز البنين والبنات التابعة لمحافظتي العاصمة وحولي في مسجد الدولة الكبير، والتي بدأت في 3 ديسمبر.



وقال وكيل الأوقاف المساعد محمد ناصر العليم لـ «الأنباء» إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على إجراءات سير اللجان والاختبارات والتأكد من توفير التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة مستوى الطلبة والطالبات المشاركين في الاختبارات.



وشدد على أهمية ودور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم وتشجيع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتعلمه بشكل صحيح ومنهجي.



وتابع قائلا «وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي أهمية كبيرة للتعليم الديني وتوفير البيئة الملائمة لتعلم وحفظ القرآن الكريم بشكل يسهم في بناء جيل قرآني متعلم».



وشدد على أن حفظ كتاب الله والعناية به من أولويات الكويت ومن الأهداف الرئيسية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتوفير فرص ومنشآت تعليمية متقدمة لتعليم القرآن الكريم وتشجيع الشباب على حفظه وتدبر معانيه.



من جانبه، أكد مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي عبداللطيف الكندري، أن زيارة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإنابة محمد ناصر العليم للجان الاختبارات خلال هذه الدورة الشتوية إشارة الى التزام الوزارة بمتابعة تقدم الطلاب والطالبات وتوفير الدعم اللازم لهم.



وأشار الكندري إلى ان هذه الاختبارات تضم 10 مراكز للبنين و18 مركزا للبنات، حيث يبلغ العدد الإجمالي للطلبة والطالبات المشاركين 8635 طالبا وطالبه، بينهم 4047 طالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة 4588 طالبا.



وقد قام العليم والكندري بتفقد اللجان والتحدث مع المشرفين والمعلمين للاستماع إلى تقاريرهم وملاحظاتهم حول سير عملية الاختبارات.



وتستمر الاختبارات لمدة أسبوعين، حيث يتم تخصيص الأسبوع الأول للبنات من تاريخ 3 ديسمبر إلى تاريخ 7 ديسمبر، والأسبوع الثاني للبنين من تاريخ 17 ديسمبر إلى تاريخ 21 ديسمبر، ويتم تنظيمها في 32 لجنة.