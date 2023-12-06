قال النائب د.عبدالهادي العجمي إنه تقدم باقتراح بقانون يحقق العدالة الانتخابية متضمنا جدولا لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي أعداد الناخبين ونمو الدوائر القابلة للتوسع.



وقال العجمي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «تقدمنا بقانون لتوزيع الدوائر مفاده وفكرته تحقيق العدالة بين جميع الكويتيين في مختلف الدوائر من حيث ثقل قدراتهم التصويتية في مقابل عدد نوابهم.



وبين ان الاقتراح يأتي «إتماما لعملنا وتحقيقا للعدالة الانتخابية والتي تعتبر قضية أساسية من قضايا الإصلاح السياسي»، مضيفا أن «هذا المقترح متقدم جدا».



وقال العجمي ان الاقتراح تم إعداده بمشاركة القوى الشبابية الإصلاحية، وكان حريصا على ألا يتضمن أي تقسيم اقترحه هو وأي من النواب مقدمي الاقتراح، موضحا ان الاقتراح قابل للتطبيق مع أي آلية انتخاب.



وأكد أن جزءا من أهمية الاقتراح يكمن في مشاركة القوى الشبابية لأنه جزء مهم من خلال إشراك المجتمع والقوى الفاعلة التي لديها تصور من خلال جدول لتوزيعه انتخابية عادلة.



وذكر ان الاقتراح الحالي يتضمن جدولا وتقسيمة تراعي نمو الدوائر التي بها مساحات للتوسع، وهذا يعتبر سد للثغرة التشريعية المرتبطة بالعدالة الانتخابية. وأوضح انه «لم أعد هذا الاقتراح حتى لا يتم تفسير ذلك أنه وفق اختياراتي ومصالحي الانتخابية لذلك اخترت القوى الشبابية والإصلاحية».



وأشار إلى أنه حضر اجتماعات اللجنة التشريعية وشارك في مناقشة جميع المقترحات لاسيما القوائم النسبية، مؤكدا إصراره على ضرورة أن يكون هناك نظر لموضوع العدالة.