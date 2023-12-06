قدم النائب د.عبدالهادي العجمي اقتراحا بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد المناطق في الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، نص على ما يلي:



المادة الأولى



تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق بهذا القانون.



المادة الثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.



وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الانتخابات تمثل أحد أهم مظاهر العملية الديموقراطية لأي نظام سياسي إذا ما توفرت فيها قيم هذه العملية، وتشكل العدالة والمساواة أبرز روافد وقيم العملية الانتخابية، وهذا ما ينقص النظام الانتخابي الحالي والذي تغيب عنه عدالة التمثيل نظرا لحجم التفاوت الكبير في أعداد الناخبين بين الدوائر.



فبعد ممارسة طويلة لهذا النظام وازدياد عدد الناخبين نتيجة عدة عوامل منها إضافة المناطق الجديدة أو إعادة القيود الانتخابية لعناوين السكن بعد مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية أصبح من الضروري إعادة توزيع المناطق من جديد.



ولأن فقدان العدالة يشكل شرخا كبيرا في الممارسة الانتخابية نقدم هذا التعديل لتكون أعداد الناخبين متقاربة بين الدوائر مما يضمن عدالة حقيقية في التمثيل.



والتوزيع في هذا المقترح يعالج الخلل في النظام الحالي ويجعل العدالة والمساواة أساسا له ومعيارا يعطيه القابلية بأن يتناسب مع أي نوع من أنواع التصويت سواء كانت على شكلها الحالي أو الانتقال لعملية ديموقراطية يكون أساسها العمل الجماعي، وفقا للتقسيم التالي:



الدائرة الأولى



الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان وضاحية جابر العلي والعقيلة والرقة وهدية والظهر وضاحية فهد الأحمد وأبوحليفة والمنقف والفحيحيل والفنطاس والمهبولة والصباحية وضاحية علي صباح السالم وميناء عبدالله والزور ومدينة صباح الأحمد والوفرة ومدينة الخيران السكنية (159.684 ناخبا).



الدائرة الثانية



الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم وأبوالحصانية وأبوفطيرة والمسايل والقرين والعدان والقصور ومبارك الكبير وبيان ومشرف والبدع والرأس وسلوى والرميثية وضاحية مبارك العبدالله وانجفه (172.938 ناخبا).



الدائرة الثالثة



شرق والدسمة والمطبة ودسمان وبنيد القار والدعية والشعب وفيلكا وحولي والنقرة وميدان حولي والسالمية والمرقاب وضاحية عبدالله السالم وقبلة والشويخ والشامية والقادسية والمنصورية والفيحاء والنزهة وكيفان والروضة والعديلية والجابرية والسرة والخالدية وقرطبة واليرموك (153.868 ناخبا).



الدائرة الرابعة



الفروانية والفردوس والعمرية والرابية والرقعي والأندلس وجليب الشيوخ وضاحية صباح الناصر والشدادية وصيهد العوازم والرحاب والعضيلية والعارضية وإشبيلية وضاحية عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك وأبرق خيطان وخيطان الجديدة والسلام والصديق وحطين والشهداء والزهراء (169.081 ناخبا).



الدائرة الخامسة



الصليبخات والدوحة وغرناطة وشمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد والمنطقة الصحية الشويخ والنهضة والقيروان ومنطقة الشويخ الصناعية والصليبية والمساكن الحكومية ومدينة سعد العبدلله والجهراء ومنطقة البر والعيون والنعيم والنسيم والقصر وتيماء والواحة (138.156 ناخبا).