أعلن الجيش الأردني أنه قتل ثلاثة من مهربي المخدرات أثناء إحباطه محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود من سورية.



وقال إنه ضبط 233 ألف قرص من مخدر الكبتاغون ومزيجا من الأمفيتامين وكميات من الحشيش خلال العملية. وأضاف أنه رصد مجموعة من المهربين يحاولون اجتياز الحدود، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك.



وأكد الجيش في بيان أنه سيواصل «التعامل بكل حزم وقوة مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه». ويقول مسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات وواشنطن إن سورية التي دمرتها الحرب أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات بمليارات الدولارات، إذ يعتبر الأردن الممر الرئيسي لتهريب الأمفيتامين سوري الصنع المعروف باسم الكبتاغون.



وتقول حكومة دمشق إنها تعمل جاهدة لكبح تهريب المخدرات وتواصل القبض على عصابات المهربين في الجنوب، كما تنفي تواطؤها مع الجماعات المدعومة من إيران المرتبطة بجيشها وقواتها الأمنية.