عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح أمس الاختبارات التحريرية لصفوف النقل في التعليم الديني للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2024/2023.



وقال سلطان الزعبي مدير معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي ـ بنين إن المعهد استقبل في اليوم الأول 525 طالبا موزعين على ثلاث لجان فرعية، منهم 375 طالبا من متعلمي الفترة الصباحية، و150 طالبا من دارسي الفترة المسائية في مراكز الرجال في قرطبة والجهراء.



وأفاد الزعبي بأن طلبة الصف التاسع اختبروا بمادة الفقه، والعاشر بمادة اللغة الإنجليزية، والحادي عشر بمادة النحو والصرف. وأوضح أن الاختبارات جاءت واضحة متناسبة مع الدليل والمنهج، وهو ما انعكس إيجابا على أداء الطلاب الذين أبدوا ارتياحا في الأداء. وحول ما إذا كانت هناك محاضر غش أو حرمان، أفاد بأن طلبة التعليم الديني في المجمل هم طلبة ملتزمون، ولذلك فمن فضل الله لم تسجل محاضر غش أو حالات حرمان. وختم الزعبي بالشكر للجان استقبال الطلبة على حسن التنظيم، وللجان الإجابة عن تساؤلات الطلبة على دورها وتواجدها في الساحة الرئيسة، وكذلك للمديرين المساعدين رؤساء اللجان، والملاحظين، والعاملين في الكونترول والغرفة السرية، راجيا الله التوفيق والسداد للجميع.