أكد المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.جاسم العلي أهمية استثمار الذكاء الاصطناعي في عملية التعليم ومواكبة التطور التقني المتصاعد لمستقبل أفضل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به د.العلي لـ «كونا» على هامش ترؤسه الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر الإقليمي الخامس للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي انطلقت أعماله في سلطنة عمان اليوم.



وشدد د.العلي على أهمية التغيير في المناهج التعليمية وطرق التدريس وضمان جودة التعليم والاعتمادات الأكاديمية، مبينا أهمية مواكبة التطور في العصر التكنولوجي السريع الذي نعيشه فيه.



وقال: إن المؤتمر يناقش التحولات الحديثة في التعليم وأثرها على جودته خاصة التقنيات الذكية والبعد الدولي، موضحا أن الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في التعليم يعد «مصدرا حيويا لتطوير وتحسين جودة التعليم في العالم المعاصر».



وأوضح د.العلي أن المؤتمر يتناول عددا من المحاور منها التحول الرقمي وضمان الجودة في التعليم العالي ودور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي بتعزيز جودة التعليم ودور أصحاب العلاقة بتعزيز عمليات ضمان الجودة والاعتماد والبعد الدولي لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي.



وذكر أن المؤتمر يسلط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في استخدام التقنيات الذكية لتعزيز جودة التعليم إلى جانب الاستفادة من تجارب المشاركين بالمؤتمر وتبادل المعلومات والأفكار والخبرات.



ودعا د.العلي إلى ضرورة تذليل جميع الصعوبات لضمان جودة التعليم العالي في ظل التقنيات الحديثة لتعزيز مستوى التعليم في الوطن العربي كي تصل مخرجات التعليم العربية إلى أعلى المستويات العالمية وتنافسها.



وأعرب عن الشكر للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على إتاحة الفرصة للتعرف على الكثير من الممارسات الجيدة التي تسهم في رفع مستوى الاعتمادات الأكاديمية للدول المشاركة في المؤتمر.



ويشهد المؤتمر الذي يحمل عنوان «استشراف مستقبل جودة التعليم العالي: أثر التقنيات الذكية والبعد الدولي على منظومة جودة التعليم» عقد جلسات حوارية ومحاضرات وحلقات عمل تفاعلية بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال التعليم العالي من مختلف الدول على مدى يومين متتاليين.