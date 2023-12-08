بداح العنزي



خاطبت مديرة إدارة الشؤون المالية بدرية الشمري نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بشأن التعميم الخاص بمنع تعيين الموظفين المنتهية خدماتهم بالجهات التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية في اي من عقود المشاريع او عقود الخدمات لدى الجهات التابعة.



وقالت الشمري في كتابها:



نحيطكم علما بأنه ورد إلينا كتاب مكتب المراقبين الماليين رقم 19م 2023/2024 بتاريخ 14/11/2023 والمتضمن طلب موافاتهم ببعض البيانات بالسرعة الممكنة وكانت كالتالي:



1 - بيان ما إذا كان اي من الموظفين المنتهية خدماتهم ببلدية الكويت، معينا او مرتبطة بعلاقة تعاقدية في اي من عقود الخدمات المبرمة مع البلدية.



2 - في حال ارتباط احد الموظفين المنتهية خدماتهم بالبلدية فيرجى تزويد المكتب بحصر لأسمائهم وبيان تاريخ التعاقد مع الشركة المرتبط بها وتاريخ ارتباط الموظف بالشركة.



وقد أكد مكتب المراقبين الماليين على ضرورة الالتزام بالتعميم الوزاري موضوع المذكرة، وأنه سوف تتم متابعة تطبيقه وفقا للأدوات الرقابية.