عبدالعزيز الفضلي



أبلغت وزارة التربية المناطق التعليمية وادارة التعليم الديني بإجراءات ضبط مخالفات الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي والديني.



وقالت وكيلة التعليم العام حصة المطوع، في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها، انه استنادا إلى القرار الوزاري الخاص بمخالفات لائحة الامتحانات ولضمان سير العملية التربوية، يرجى الإيعاز لمديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية باتباع الآتي:



تزويد الكنترول المختص/ الغرفة السرية بكل الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب الطالب أي مخالفة من مخالفات لائحة الامتحانات للمواد خارج الجدول والمتمثلة في محضر إثبات المخالفة ومحضر سماع أقوال محرري محضر إثبات المخالفة ومحضر إثبات رفض الطالب تسليم وسيلة الغش، اضافة الى إقرار استلام وسيلة أداة الغش المضبوطة من قبل الطالب أو ولي أمره.



على أن يتم تزويد الكنترول بتلك الأوراق بنفس اليوم المنعقد لأداء الامتحان حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها، راجية التأكد من صحة المحاضر المتعلقة بمخالفات الامتحانات واستيفاء البيانات والتواقيع والأختام المطلوبة.



من جانب آخر، أكد الموجه الأول لمادة اللغة العربية طارق العنزي ان اللغة العربية هي لغة الشعر والفن، مشيدا بدور إدارة المدرسة والمعلمين لدورهم الواضح في تدريب الطلاب طوال العام الدراسي والذي انعكس ذالك من خلال أدائهم المبدع على مسرح المدرسة بعرض الفقرات التي صورت بعض جماليات اللغة العربية.



جاء ذلك من خلال الحفل الذي أقامه التوجيه الفني للغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في مدرسة الإدريسي الابتدائية بنين والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية. وذكرت مدير مدرسة الإدريسي الابتدائية بنين منيرة الدوسري أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يكون في كل عام من شهر ديسمبر، فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وواحدة من أكثر اللغات انتشارا واستخداما في العالم إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون شخص في العالم.



وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشعرية والأدبية التي تم تقديمها من قبل مجموعة من الطلبة والطالبات في منطقة العاصمة التعليمية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.