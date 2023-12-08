وجه النائب حمد العبيد سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد جاء كما يلي:



استنادا إلى جواب وزير الدفاع الوارد لمجلس الأمة برقم (ا- 01783-2023) المؤرخ بـ2023/9/6 م، بشأن سؤال العضو حمد العبيد، الصادر برقم (kna -03512-2023) المؤرخ بـ 2023/8/17 م، بشأن قانون الخدمة العسكرية رقم (20) لسنة 2015.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد المكلفين الذين انطبقت عليهم شروط الانضمام للخدمة الوطنية، ولم تتوافر لديهم أي أسباب للتأجيل أو الإعفاء، ولم يلتحقوا بالخدمة الوطنية في تاريخ 2023/11/15؟



2- جرت دعوة المكلفين من مواليد 1999/5/10 إلى مواليد 2001/3/31 للدفعة (50)، فعند استثناء من انضم للخدمة الوطنية في دفعات سابقة من أولئك المواليد، كم يكون عدد من انطبقت عليه - ممن بقي منهم - شروط الانضمام للخدمة الوطنية، ولم تتوافر لديه أسباب التأجيل أو الإعفاء؟



3- من إجمالي المكلفين المدعوين (المنطبقة عليهم الشروط) المشار إليهم في السؤال السابق ما عدد من استكمل جميع أوراقه الرسمية وإجراءاته اللازمة للالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية دفعة (50)؟



4- إذا كان عدد الملتحقين بالدفعة (50) أقل من عدد من استكمل أوراقه من المدعوين فما السبب في ذلك؟ ومتى يلتحق باقي المدعوين إلى دفعة (50) ممن استكمل أوراقه بالخدمة الوطنية؟



5- ما الطاقة الاستيعابية لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية لتجنيد المكلفين سنويا؟



6- عند التصويت على قانون الخدمة الوطنية العسكرية في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 7 ابريل 2015 أقر المجلس توصية تنص على استثناء العاملين في القطاع الخاص من الخدمة العسكرية بهدف تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، مما يتماشى مع الأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية (وفقا للنص الوارد في البند (ب) من المادة (11) من قانون الخدمة الوطنية، بجواز استثناء فئات من الخدمة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة) فما الذي اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للعمل بهذه التوصية؟.



كما وجه العبيد سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:



نظرا لتردي حالة الشوارع في دولة الكويت وتهالك جزء كبير منها، مما يتسبب بأضرار مباشرة على المواطن، ومما لا يخفى على أحد أن بعض الطرق أصبحت تشكل خطرا واضحا على أرواح الناس ومن هذه الطرق، الطريق المؤدي إلى مزارع العبدلي والوفرة ومنطقة كبد، علما بأن هذه المناطق أصبح جزء منها سكنيا.



لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة الأشغال العامة لإصلاح الطرق المتهالكة؟



2- هل تتضمن خطة الوزارة في إصلاح الطرق المتهالكة مناطق (العبدلي - الوفرة - كبد)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بخطة الوزارة لإصلاح طريق مزارع العبدلي والمدة الزمنية المحددة لإتمام إصلاح هذا الطريق.